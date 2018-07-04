На земельные участки 190 семей посёлка "Отеген-Батыр" поступил иск об аресте имущества

Жители посёлка подали встречный иск на Управление по контролю за использованием и охране земель.

В акимате Илийского района прошли прения по делу об изъятии земель у 190 семей из посёлка "Отеген-Батыр". Ранее сельчан ознакомили с исковым требованием об аресте земель. На заседании жители региона единогласно опротестовали решение об аресте земельных участков, передаёт Zakon.kz.

Процесс начался с опроса ответчиков, которые единогласно попросили суд отказать в исковом требовании Управления по контролю за использованием земель. Жители в качестве доводов защиты сообщили, что документы на собственность они предоставили в полном объёме. Они приобретали имущество по закону и не были ознакомлены с тем фактом, что их участки попадают под статью о землях сельхоз назначения и не подлежат застройке. Отметим, что сегодня более чем на 90 участках владельцы отстроили дома. Кроме того, как заявляют представители ответчиков, иск следует отклонить из-за истечения срока давности заявления, так как все сделки заключались ещё в 2005 году. Вместе с иском сторона защиты требует отменить решение акимата об изъятии земель.

Как выяснилось, все земельные участки жители приобретали у частного лица, который также проживает в посёлке, Алмаза Базарбекова. Адвокат Базарбекова пояснила суду, что все сделки заключались в законном порядке, что подтверждает договоры купли-продажи и другие сопроводительные документы.

При этом сторона ответчика предъявила встречный иск, в котором попросила признать недействительной акт проверки управления, где как раз выяснилось, что земли не подлежат застройке и должны быть возвращены государству. Сторона истца по встречному иску, в свою очередь, попросила суд отказать жителям, сославшись на то, что инспектор управления проводил проверку на законных основаниях после заявления в Генеральную прокуратуру. Юрист управления добавил, что проверка проводилась в отношении акимата Илийского района и ранее ее никто не обжаловал.

На прениях сторон представитель управления попросил суд признать незаконным постановление акимата, выданное в 2005 году, о признании собственности на земельные участки, а также вернуть их государству.

Ответчики вновь сошлись на том, чтобы отклонить исковое требование управления и принять встречный иск об отмене результатов проверки.

"Здесь идёт нарушение права собственности, защищаемое Конституцией. В исковом заявлении управление основывается на смехотворных доводах, строящихся на том, что предоставление участков в 2004 году проходило на земли сельхозназначения. Оно не было обжаловано, оно действует до сих пор. На момент предоставления участков они предоставлялись из состава земель населенных пунктов, а не сельхозназначения. Мы отметили, что они являются добросовестными преобретателями. Такими доводами, как у управления, ломать любую сделку через 15, 20 и больше лет. Мы полностью настаиваем на том, чтобы исковые требования управления признали необоснованными и беспочвенными, а также оставить иск без удовлетворения или рассмотрения", - сказал юрист по земельным вопросам и представитель жителей посёлка "Отеген-Батыр" Бакытжан Базарбек.

После речи юриста жители посёлка начали аплодировать, за что сразу получили замечание судьи.

Первое подготовительное заседание из-за огромного количества участников процесса провели в акимате Илийского района. Истцом в деле об изъятии земель выступили сотрудники Управления по контролю за использованием и охране земель региона. В госструктуре решили доказать незаконность присвоения семьями более 90 участков земли.

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