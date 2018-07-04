В США предсказали повторение мирового кризиса 1998 года

Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран ...

Bank of America предупредил о возможном повторении мирового экономического кризиса 1997-1998 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Эксперты финансовой организации проанализировали тренды на мировом фондовом рынке и пришли к выводу, что они схожи с ситуацией 1998 года, когда в азиатском регионе случился экономический кризис, а в России был объявлен дефолт.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий двадцатилетней давности", — заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнет.

Все перечисленные симптомы аналитики сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Ужесточившаяся в начале того десятилетия политика в сфере финансов привела к укреплению доллара, и за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, как указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

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