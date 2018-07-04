Грандиозные гастроли оркестра Курмангазы проходят в Актобе

Публика проявила большой интерес к выступлениям оркестра.

Культурный центр «Жұбановтар әлемі» (Актобе) принял с гастролями оркестр имени Курмангазы.

Яркий концерт открыл гастрольную программу 3 июля. Этим вечером на сцене блистали Заслуженный деятель Казахстана Жаңылсын Хасанова, Заслуженный артист Узбекистана Женисбек Пиязов и прекрасная солистка театра «Астана Опера» Малика Минизини. За дирижерским пультом - Адлет Азбаев.

Насыщенную программу концерта украсили современные композиции. Публика Актобе проявила большой интерес к выступлениям оркестра Курмангазы: в зале аншлаг.

- Наш приезд в город Актобе состоялся благодаря специальному приглашению культурного центра «Жубановтар әлемі». Семья Жубановых занимает особое место в казахской культуре. Между двумя коллективами был подписан творческий меморандум. В будущем мы планируем реализовывать множество проектов, - подчеркнул директор оркестра Н. Дауешев.

Сегодня, 4 июля, в 18.00 часов пройдет концерт «Вечер вокала», в котором примут участие заслуженный деятель РК Жанылсын Хасанова, заслуженный артист Республики Узбекистан Женисбек Пиязов, лауреат международных конкурсов, солистка театра «Астана Опера» Малика Минизини.

Гастрольная программа завершится 5 июля концертом кюйши, лауреата Государственной молодежной премии «Дарын» - Батыржана Мыктыбаева. Важно отметить, что в рамках этого проекта впервые будет проводится выставка фотожурналиста Рафхата Халелова на тему «Кюй и кюйши».

Напомним, что гастроли проходят в рамках празднования под эгидой ЮНЕСКО 200-летия великого композитора, куйши Курмангазы Сагырбайулы, а также гастроли посвящены 20-летию Астаны.

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