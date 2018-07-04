Назначен начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры

Им стал Талгат Татубаев.

Приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 4 июля 2018 года начальником службы уголовного преследования генеральной прокуратуры назначен Татубаев Талгат Маратович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Татубаев Талгат имеет высший квалификационный класс 3 категории.

Стаж работы в правоохранительных органах составляет свыше 20 лет.

Работал на различных, в том числе руководящих, должностях в органах внутренних дел, финансовой полиции, а также Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С сентября 2016г. по июнь 2018г. являлся руководителем Национального Бюро по противодействию коррупции АДГСиПК.

Награжден орденами «Құрмет» и «Даңқ» II степени. Состоит в Президентском резерве руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

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