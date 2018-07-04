В пяти областях Казахстана ожидается сильная жара
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Фото : kazpravda.kz4 июля 2018, 16:09
Синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в пяти областях, сообщает Zakon.kz.
5 июля в Костанайской области ожидается гроза, юго-восточный ветер 15-20 м/с. Днем повышение температуры воздуха местами до 35 градусов.
В Кызылординской области ожидается сильная жара до 42°С, днем 6-7 июля сильная жара до 43°С.
5-7 июля в Актюбинской области сохраняется местами очень сильная жара 40°С.
6-7 июля в Карагандинской области ожидается местами очень сильная жара 40-42°С.
6-7 июля в Акмолинской области ожидается сильная жара 35-38°С.
В Астане 7 июля ожидается сильная жара 35°С.
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