Найдено тело пропавшего в Петропавловске мальчика

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В Петропавловске обнаружили тело без вести пропавшего мальчика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

В Петропавловске почти двое суток велись поиски без вести пропавшего Андрея Дорошенко. Он исчез 2 июля со двора дома по улице Т. Мухамед-Рахимова, 29.

"С целью установления местонахождения и обстоятельств исчезновения были созданы оперативно-поисковые группы, куда вошли полицейские, военнослужащие, сотрудники ЧС. Также к поискам подключились добровольные помощники полиции и волонтеры. К слову, ранее мальчик уже уходил из дома. В результате поисковых мероприятий сегодня тело мальчика нашли недалеко от дома в пойме реке Ишим", - сообщили в полиции.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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