Назначен исполняющий обязанности прокурора Мангистауской области

На пост назначен Абаев Ерлан.

Временные обязанности прокурора Мангистауской области возложены на бывшего начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Абаева Ерлана Масгутовича, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Старший советник юстиции.

В органах прокуратуры служит более 25 лет.

Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов Павлодарской области, города Павлодар, начальником управления КПСиСУ.

С февраля 2016 по июнь 2017 года являлся заместителем начальника Департамента по надзору за законностью уголовного преследования. С июня 2017 года возглавил данное подразделение.

С октября 2017 года по настоящее время руководил Службой уголовного преследования.

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