Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Назначен исполняющий обязанности прокурора Мангистауской области

На пост назначен Абаев Ерлан.

Фото : khabar.kz4 июля 2018, 16:22

Временные обязанности прокурора Мангистауской области возложены на бывшего начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Абаева Ерлана Масгутовича, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Старший советник юстиции.

В органах прокуратуры служит более 25 лет.

Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов Павлодарской области, города Павлодар, начальником управления КПСиСУ.

С февраля 2016 по июнь 2017 года являлся заместителем начальника Департамента по надзору за законностью уголовного преследования. С июня 2017 года возглавил данное подразделение.

С октября 2017 года по настоящее время руководил Службой уголовного преследования.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты