Есимов дал старт работе главного диспетчерского управления потоками нефти

Потоками нефти Казахстана будут напрямую управлять из столицы.

Сегодня председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов дал старт работе нового главного диспетчерского управления АО «КазТрансОйл», в котором централизовано и цифровизовано управление потоками нефти по системе магистральных нефтепроводов, передает Zakon.kz.

АО «КазТрансОйл» из главного диспетчерского управления будет осуществлять контроль приема и сдачи нефти, налив нефти в порту «Актау» и на железнодорожных эстакадах компании в режиме онлайн. Этот шаг является итогом реализации проекта по внедрению системы диспетчерского контроля и управления потоками SCADA.

Цифровые технологии в компании «КазТрансОйл» создают новые возможности управления поставками казахстанской нефти на НПЗ страны, экспорт в Китай и Узбекистан, через порты Черного и Балтийского морей, а также вести транзит российской нефти в КНР и Узбекистан.

Существовавшая ранее структура диспетчерского управления в АО «КазТрансОйл» представляла собой четырёхуровневую иерархию: местные диспетчерские пункты (МДП), районные диспетчерские пункты, центральные диспетчерские пункты и главное диспетчерское управление в Астане. В настоящее время в структуре представлены только МДП и ГДУ, последовательно оптимизированы 2 уровня.

Также глава Фонда «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов посредством цифровых технологий из главного диспетчерского управления осуществил запуск после реконструкции головной нефтеперекачивающей станции «Кенкияк» в Актюбинской области.

Запуск головной нефтеперекачивающей станции «Кенкияк» позволит увеличить экспорт казахстанской нефти в КНР, обеспечить возможность транспортировки западноказахстанской нефти на отечественные НПЗ.

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