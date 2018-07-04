Отказ от единой валюты в ЕАЭС объяснила министр ЕЭК

Говорить о единой валюте преждевременно - министр.

В настоящее время в Евразийском экономическом союзе считают преждевременным даже обсуждение введения единой валюты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Такие выводы сделали эксперты, изучая опыт Европейского союза.

«Путь интеграции очень извилистый, сложный, и нам не надо повторять полностью путь даже самых эффективных объединений (...) Мы поняли, что говорить о единой валюте по меньшей мере преждевременно, если вообще нам об этом потребуется говорить. Наши экономические структуры несколько отличаются от европейского союза. Доля взаимной торговли у нас составляет 14,5% (...) В Европейском союзе эта доля составляет 66%, то есть на введении единой валюты их предприниматели много сэкономили», - поделилась во время выступления в рамках конференции Astana Finance Days министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

В ЕАЭС находят более важным вопросы согласования денежно-кредитных политик. Во-вторых, необходимо расширять и использовать долю национальных валют.

«Нам надо обсуждать новые вещи, в том числе, вполне возможно, общий инфляционный таргет. И носили бы они не жесткий характер, а достаточно гибкий, при сохранении независимой денежно-кредитной политики наших центральных банков», - добавила она.

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