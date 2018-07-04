Для дистанционного сбора показании с общедомовых приборов ЖКХ внедрит IT технологии

Согласно подписанному меморандуму будет оказываться дистанционный сбор показаний с общедомовых и индивидуальных приборов учета в многоквартирных жилых домах Казахстана.

В рамках выставки «Информационный день отечественных ІТ-решений», организованной холдингом «Зерде», состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между АО «КазЦентр ЖКХ» и ТОО «AUTOMATO». Стороны будут взаимодействовать в качестве стратегических партнеров с целью развития и внедрения IT-технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве, передает Zakon.kz.

Согласно меморандуму, АО «КазЦентр ЖКХ» будет оказывать полное содействие и поддержку ТОО «AUTOMATO» в налаживании производства и последующего внедрения IoT-устройств («Интернет вещей»), предназначенных для дистанционного сбора показаний с общедомовых и индивидуальных приборов учета в многоквартирных жилых домах Казахстана.

По словам председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Нурсултана Джиенбаева, подписание такого меморандума является одним из важных шагов на пути к цифровой трансформации всей отрасли ЖКХ.

«Учитывая курс страны на цифровизацию экономики, мы активно поддерживаем отечественных IT-разработчиков. В частности, ведем большую работу по созданию единой интеллектуальной информационной системы в сфере ЖКХ, в которую будут включены самые современные технологии, в том числе и технологии Интернета вещей», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что выставка казахстанских IT-решений проводится в Казахстане впервые и предназначена для представителей государственных органов, национальных компаний, бизнеса и других заинтересованных сторон. Целью мероприятия является демонстрация возможностей и продвижение отечественных разработчиков и производителей, а также создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности и стимулирования индустриально-инновационной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

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