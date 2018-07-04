Бердыбек Сапарбаев призвал ЕRG к расширению сотрудничества с актюбинскими предпринимателями

В ходе круглого стола, прошедшего с участием акима области Бердыбека Сапарбаева и председателя Совета менеджеров «Евразийской группы» Александра Машкевича, представителей РПП «Атамекен», стороны обсудили актуальные вопросы партнерства ЕRG с актюбинским МСБ.

В Актобе по инициативе акимата области прошел День открытых дверей ЕRG для потенциальных поставщиков и участников закупочных процедур предприятий, входящих в состав компании ERG S.a.r.l., передает Zakon.kz.

Основная цель мероприятия – расширение доступа к закупкам ЕRG в соответствии с поручением Главы государства о принятии мер по созданию кооперации крупных предприятий с субъектами МСБ.

Во встрече приняли участие более 30 различных актюбинских компаний, имеющих статус малого и среднего бизнеса. В частности, свою продукцию на выставке представили предприятия, занимающиеся пошивом спецодежды, выпуском крепежных изделий, противопожарного оборудования, полиэтиленовых труб, фильтрующих элементов, насосного и вентиляционного оборудования, бумажной продукции, продовольственных товаров, а также компании, предоставляющие услуги организации питания и другие.

В ходе круглого стола, прошедшего с участием акима области Бердыбека Сапарбаева и председателя Совета менеджеров «Евразийской группы» Александра Машкевича, представителей РПП «Атамекен», стороны обсудили актуальные вопросы партнерства ЕRG с актюбинским МСБ.

Аким области подчеркнул, что развитие малого и среднего предпринимательства является стратегической задачей государства.

- Президентом Нурсултаном Абишевичем поставлена задача к 2050 году долю МСБ в экономике страны увеличить до 50 процентов. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике Актюбинской области составляет 32 процента. Благодаря подобным встречам, мерам государственной поддержки ежегодно этот показатель растет. Мы стараемся создать благоприятные условия для развития предпринимательства. Также хотелось бы отметить, что за 25 лет «Казхромом» в экономику области инвестировано почти полтриллиона тенге. На этот год запланировано около 70 миллиардов тенге. Мы благодарим руководство ERG за поддержку инициатив, за беспрерывное совершенствование собственного производства, - отметил Бердыбек Сапарбаев

В свою очередь А. Машкевич высоко оценил бизнес-климат региона и подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с местными товаропроизводителями.

- Мы однозначно устремлены работать с местным бизнесом по многим причинам - из патриотических и экономических соображений, и с точки зрения стабильности. Цифры сами за себя говорят. Например, в прошлом году только «Казхром» закупил у отечественных производителей на 19 миллиардов, по Актюбинской области на 4 миллиарда. Хочу сказать, что Актюбинская область является одной из самых активных, что говорит о создании здесь благоприятной атмосферы для работы МСБ. За это руководству области огромное спасибо, - сказал Александр Машкевич.

Добавим, ЕRG объединяет такие градообразующие предприятия, как АО «ТНК Казхром» (ДГОК, АЗФ, Аксуский завод ферросплавов), АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», АО «Алюминий Казахстана», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».

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