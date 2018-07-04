Жители двух улиц в Алматы вынуждены были "забаррикадироваться" от машин

Причина в двух кафе, у которых нет места для стоянки.

Жители двух улиц нижней части города Алматы бьют тревогу из-за неблагоприятной дорожной ситуации - клиенты переехавших в тот район двух кафе заставляют и без того узкие дороги машинами. Об этом сообщается в программе "Обо всем без купюр: берегись автомобиля" на ТК "Алматы".

Речь идет о мкр.АДК, пересечение пр.Рыскулова с улицами Качалова и Ахрименко. Все началось с того, что в связи со строительством развязки туда переехали два кафе "Урумчи" и "Гулсарай". Оказалось, что места для парковки машин клиентов там не оказалось, и посетители заведений стали оставлять авто у заборов местных жителей по указанным улицам.

Первой в стоянку превратилась ул.Качалова. Как рассказывают местные жители, дорожную полицию они вызывали по 6-8 раз в день, вешали на заборы таблички "Просьба, не парковаться". В итоге после обращений в ДВД там был установлен знак "Стоянка запрещена". Однако чужие машины продолжали перегораживать ворота. Сотрудники дорожной полиции приезжают по вызову, снимают номера, но на место одних приезжают другие.

Местные жители боятся за безопасность своих детей, которые привыкли спокойно гулять на улице. Но после "переезда" кафе, стали происходить ДТП, наезды, ухудшилась криминогенная обстановка из-за нетрезвых посетителей, которые выходя из заведений справляли нужду, мусорили, плевались. Были случаи, когда они лезли в драку с местными жителями.

Устав от постоянного скопления машин у своих домов, местные жители взяли разрешение на установку шлагбаума по ул.Качалова, перекрыв таким образом многие улицы. Это нравится не всем, так как проехать не могут не только чужие, но и свои. Однако жители говорят, что это вынужденная мера ради безопасности детей.

На улице Ахрименко, которая является единственным выездом из города в пять поселков, также установили знак, запрещающий стоянку, но это не мешает оставлять там посетителям кафе свои машины. И в итоге всего двухполосная дорога становится еще уже. Водители общественного транспорта заезжают на тротуар, чтобы проехать, подвергая опасности пешеходов.

После установки шлагбаума по ул.Качалова машины стали ставить по другой улице - Азизбекова. Ее жители сначала перекрывали ее камнями, блоками и т.д. Сейчас приняли решение тоже установить шлагбаум.

Владельцы кафе "Урумчи" и "Гулсара" предлагали решить проблему, применив под стоянку зеленый участок, расположенный рядом, практически вплотную к пр.Рыскулова. Однако местные власти против передачи им этой территории.

Согласно СНИПу, жилые дома должны находиться от границы столовой на расстоянии 2,5 - 3 метров, также у кафе должны быть стоянки минимум на 30 машин. Но этого, получается, нет. Более того, в ходе разбирательств постепенно выяснилось, что к этим заведениям не только у местных жителей претензии, но и у госструктур. Так, со стороны противопожарной службы были выявлены нарушения хранения газовых баллонов, забор одного кафе "залез" на тротуар. Кафе "Урумчи", по словам местных жителей, давно перевалило за 50 посадочных мест, соответственно, должно было поставить в известность об этом Управление охраны общественного здоровья и получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Чего не было сделано. А кафе "Гулсарай" вообще не соответствует целевому назначению, здание не выведено из жилого фонда. И, согласно комментарию в Управлении охраны общественного здоровья, оно является незаконно-функционирующим объектом.

Для решения сложившейся ситуации подключили все управления Алматы и в ближайший месяц все инстанции будут проводить проверки, после чего вынесут свои рекомендации.

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