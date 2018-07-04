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Подозреваемый в нападении на ребенка в Шымкенте может получить пожизненный срок

Ранее в Казнете был опубликован скандальный ролик об изнасиловании мальчика.

Фото : соцсети4 июля 2018, 17:34

Подозреваемый в нападении на ребенка в Шымкенте арестован, возбуждено уголовное дело, сообщает МИА «Казинформ».

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК, то есть "насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего". Выдана санкция на арест сроком на 2 месяца. Суд проходил в закрытом режиме", - сообщил судья Ербекшинского районного суда Данияр Мадемаров.

Это статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, пожизненное лишением свободы.

Ранее в Казнете был опубликован скандальный ролик об изнасиловании мальчика. Также была опубликована фотография мужчины с видео камер наружного наблюдения. Тогда еще не было точно известно, в каком именно городе надругались над ребенком.


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