Женщина сварила собственную мать, поливая кипятком из чайника

Пострадавшая женщина громко кричала и звала на помощь, но не могла ни встать с кровати, ни защититься в силу возраста.

Трагедия произошла в Ленинском районе города Красноярска. О чудовищном убийстве сообщил om1.ru.

Как пишут авторы новости, 60-летняя женщина жила в одной квартире со своей 83-летней матерью на улице Мичурина в Красноярске. По неизвестной причине в один из дней она вскипятила полный чайник воды и облила свою мать кипятком. Пострадавшая женщина громко кричала и звала на помощь, но не могла ни встать с кровати, ни защититься в силу возраста.

Неадекватная дочь еще дважды кипятила чайник и выливала кипяток на голову матери. На крики несчастной пенсионерки прибежали двое соседей, которые и вызвали полицию и скорую помощь.

Но после такого спасти пожилую женщину медикам не удалось, она погибла.

Ее дочь дала признательные показания и написала явку с повинной, в которой назвала свою мать «исчадием ада» и заявила, что та не давала жить другим. Виновную отправили в психоневрологический диспансер, а затем — за решетку. Засвидетельствовали ли медики тот факт, что она была не в себе, потому что болела, пока неизвестно.

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