Отмечается, что хирурги поставили в икроножную мышцу импланты, но врачи выполнили это в обмен на обещание молодого человека не закачивать синтол ещё и в ноги.

21-летний скандальный бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "руки-базуки" сделал себе ещё и "икры-ракеты". Соответствующие фотографии появились на официальной странице блогера в "Инстаграме", пишет Лайф.

— Я сделаю икры, как руки, моё ядерное оружие будет самое сильное и большое, — сказал он.

При этом пост в социальной сети сопровождается непонятной подписью — не исключено, что страницу Терешина могли взломать.

— Урод, хватит уже заниматься этим, ешь еду, а не масло пей, ты хочешь чтобы и икры ракетами стали, остановись, пожалуйста, хватит наказывать страну и удивлять её, все знают что ты король в этой стране и 1 такой, ты до ахал уже всем все, надо икры тренировать в зале, — говорится в сообщении. Стилистика автора сохранена.

По данным СМИ, хирурги поставили в икроножную мышцу импланты, чтобы увеличить объёмы, но врачи выполнили это в обмен на обещание молодого человек не закачивать синтол ещё и в ноги.

Напомним, житель Пятигорска прославился в конце прошлого года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций синтола. Он уже не в первый раз жалуется на проблемы со здоровьем. Терешин также заявлял, что мечтает заняться сексом с пьяной Ольгой Бузовой.

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