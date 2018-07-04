Сауле Айтпаева встретилась с представителями госорганов и НПО

Уполномоченный по правам ребенка в РК проводила встречу в Алматы.

В Алматы состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Сауле Айтпаевой с представителями государственных органов и неправительственных организаций. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Цель встречи – рассмотреть новые механизмы взаимодействия с гражданским сектором и принятие эффективных мер для обеспечения социальных и правовых гарантий обеспечения качества жизни детей.

В преддверии встречи Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан С.Айтпаева в городе Алматы посетила Центр адаптации несовершеннолетних, специальные организации образования, Детский дом, Дом ребенка № 2, а также организации для детей с особыми потребностями (Центр раннего вмешательства и реабилитации детей с ДЦП, Центр «Аутизм победим»).

Было отмечено, что благополучие и здоровье детей, их безопасность и забота, обеспечение их прав и обязанностей - все эти вопросы привлекают всеобщее внимание, как со стороны государственных органов, так и со стороны общества. Гражданский сектор выполняет миссию общественного контроля в вопросах реализации прав и законных интересов детей.

По результатам встречи будут выработаны конкретные шаги в вопросах профилактики социального сиротства и насилия в отношении несовершеннолетних, выработаны пути оперативного реагирования и оказания помощи детям в трудной жизненной ситуации.

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