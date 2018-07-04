Глава Минобразования РК рассказал о пользе электронных дневников

По словам Сагадиева, нововведение увеличило посещаемость родительских собраний в 4 раза.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал, что после введния электронных дневников посещаемость родительских собраний возросла за последние полтора года в 4 раза, передаёт корреспондент BNews.kz.

Во время встречи Уполномоченного по правам ребёнка в РК Сауле Айтпаевой и главы МОН РК Ерлана Сагадиева с представителями государственных органов и НПО общественники сообщили, что якобы из-за введения электронных дневников родители перестали приходить в школу. По их мнению, таким образом теряется обмен между родителями и педагогами. Сагадиев, в свою очередь, отметил положительные стороны введения "Күнделік".

"Что касается электронных дневников, это ведь делается для удобства учителей. Педагог ведь не через дневник раньше вызывал родителей в школу и другими методами. Сейчас, после введения электронных дневников, количество родителей, посещающих родительские собрания, увеличилось в четыре раза. Это я вам только за последние 1,5 года привожу цифры. Если мы сейчас создадим нормальные попечительские советы, то родители будут ходить в школы, это мы и добиваемся, этого мы и хотим", - ответил Ерлан Сагадиев.

Глава МОН считает, что электронный дневник не препятствует общению классного руководителя и родителя. Наоборот, ранее он лишь подавлял ребёнка.

"А почему? Потому что с первого класса школьнику за каждое действие ставили оценку, это не считают верным филологи, я недавно разговаривал с ними. Представьте, в два года ребёнок учится говорить, а ему на каждое слово бы отвечали: "Сядь – два, сядь – три!" Но нет, мы его хвалим-хвалим и он начинает раскрываться, тараторить уже к пяти годам, хотя по сути ни одного правила ещё не знает. Чем был для вас дневник? Это работало так: правило не знаешь - садись, два, а сейчас новая система, ребёнок учится всю четверть и уже потом его сравнивают не с каким-то дневником, а с другими детьми, и он начинает раскрываться и не бояться занятий", - добавил Сагадиев.

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