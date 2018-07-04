15-летняя жительница Костанайской области родила от соседа

Сначала сосед девушку изнасиловал, затем секс был по обоюдному согласию.

4 июля в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Костанайской области было рассмотрено дело в отношении 33-летнего жителя региона, передает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».

Мужчина обвиняется в неоднократной близости с несовершеннолетней девочкой, у которой родился от него ребенок.

Происшествие случилось в поселке Босколь Карабалыкского района. В конце августа 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице изнасиловал 15-летнюю соседку. В октябре и ноябре близость случилась с согласия девочки.

В феврале мать потерпевшей заметила, что дочь стала поправляться. Округлился живот. Тест на беременность подтвердил, что девочка в положении. Девочка родила дочку. Был сделан анализ ДНК, который подтвердил отцовство подсудимого.

Приговором суда житель Карабалыкского района приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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