Новую должность получил главный военный прокурор РК

Теперь он стал ректором.

4 июля глава Казахстана Нурсултан Назарбаев издал распоряжение о назначении бывшего главного военного прокурора на новую должность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства Мерзадинов Ергали Серикбаевич назначен ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Родился 9 апреля 1958 года в селе Абай Кировского района Чимкентской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Карагандинский государственный университет, · Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1977-1982), Юрист.

Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Конституционно-правовые проблемы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (2001).

Трудовой стаж: · Рабочий винсовхоза им. Кирова Кировского района (1975-1977);· Стажер, помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Калининского района города Алма-Аты (1982-1986);· Прокурор следственного управления, заместитель начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений Прокуратуры Казахской ССР (1986-1991);· Заместитель начальника следственного управления Казахской транспортной прокуратуры (1991-1992);· Прокурор Советского р-на, заместитель прокурора города Алматы (1992-1996);· Прокурор Северо-Казахстанской области (1996-1997);· Прокурор города Алматы (1997-2001);· Прокурор Карагандинской области (01.2001-02.2002);· Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-11.2003);· Прокурор города Астаны (05.2004-06.2005);· Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (30.06.2005-06.05.2009);· Главный военный прокурор Республики Казахстан (05.2009-07.2018);· Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (с 07.2018).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!