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Назначен торговый представитель Казахстана в России

Решение принималось правительством и президентом.

Фото : primeminister.kz4 июля 2018, 18:44

Постановлением Правительства РК по согласованию с Главой государства Бауржан Сартбаев назначен на должность Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Б. Сартбаев родился в 1966 г. в Караганде. В 1990 г. окончил Карагандинский государственный университет, в 1997 г. — КИМЭП по специальностям правоведение и государственное управление.

2000–2002 гг. — работал начальником юридического управления РГП «Реабилитационный фонд» Министерства финансов РК.

2000–2002 гг. — заместитель директора ГУ «Финансовый центр» Министерства образования.

2003–2006 гг. — председатель правления дочерней компании «Казастыктранс».

2006–2007 гг. представлял интересы Казахстана в Международном зерновом совете в Великобритании, участвовал в тендерах ООН.

2008–2012 гг. — председатель правления ТОО «Номад».

2012–2013 гг. — заместитель директора фонда «Сары-Арка»

2013–2015 гг. — заместитель директора РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК

С 2015 года по настоящее время занимал должность директора РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК.


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