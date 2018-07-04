Туймебаев: «В этом году 1800 казыгуртских семей будут обеспечены голубым топливом»

Глава области проверил сельское хозяйство и производство в Казыгуртском районе.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев в ходе рабочей поездки в Казыгуртский район ознакомился с жизнью района, посетил ряд предпринимательских и крестьянских хозяйств. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь глава региона ознакомился с работой ТОО «Қарқын-2030», которое занимается откормом скота и производством мясной продукции. В собственности товарищества, созданного в 2009 году, находится 250 гектаров земли. В комплексе, рассчитанном на откорм 800 голов, на сегодня содержится 400 голов крупного рогатого скота. В цехе за сутки вырабатывается 5 тонн колбасных изделий 12 видов. Готовая продукция реализуется не только в нашей стране, но и в России. На производстве постоянной работой обеспечены 35 человек, а 50 - привлекаются на сезонную. В прошлом году товарищество произвело продукции на 2 млрд 955 млн тенге. Таким образом, в казну поступило 167 млн 218 тыс. тенге в качестве налогов.

Аким области, убедившись в правильной работе товарищества, сообщил, что за пять месяцев текущего года по региону было произведено свыше 90 тысяч тонн мясной продукции, из них 8 тысяч тонн приходится на Казыгуртский район. Однако отметил, что для региона, благоприятного для развития скотного хозяйства, это низкий показатель. А также дал указания главе района, каким образом развивать работу в этом направлении.

Помимо этого, глава региона посетил ТОО «Аманкелді» сельского округа Кызылкия, которое занимается выращиванием зерновых и плодово-ягодных культур. На сегодняшний день товарищество занимает 2322 гектаров, обеспечивая хорошую прибыль. Здесь постоянной работой обеспечены 250 человек. В 2005 году товарищество получило статус специализированного семеноводства.

Предприниматель ознакомил с работой хозяйства и заметил, что при использовании метода капельного полива уменьшились расходы, а объем продукции вырос. Например, в 2017 году урожай яблок, персиков, вишни, сливы, абрикоса, груш и винограда принес прибыль 14 млн тенге.

После этого глава области остановился в крестьянском хозяйстве «Ыбрайым кажы», занимающемся подготовкой корма для скота, имеющем 0,25 га земли. Здесь в сутки выпускается две тонны гидропона.

В конце поездки аким области в интервью представителям СМИ сказал, что в районе идет развитие земледелия и животноводства. Он отметил, что на сегодняшний день в районе выросла площадь интенсивных садов, а также своевременно решаются насущные коммунальные проблемы населения.

«Если в Казыгуртском районе общая площадь интенсивных садов составляет 242 гектара, то в этом году - 80 гектаров. В районе теплицы занимают 117 гектаров, в этом году прибавилось еще 30. Средняя урожайность пшеницы и ячменя, посаженных на 28 тысячах га, может составить 23-25 центнеров. Это доказывает, что на сегодня финансовое положение района улучшается. Помимо этого, проводится работа по обеспечению газом восьми населенных пунктов района. В этом году 1800 казыгуртских семей будут обеспечены голубым топливом. В ближайшие годы планируется довести газификацию до 95 процентов. Для этого проводится соответствующая работа. В плане обеспечения питьевой водой Казыгуртский район стоит в первых рядах: население обеспечено ей на 88 процентов. В этом году питьевой водой были обеспечены 9 населенных пунктов. Такие вопросы, как обеспечение населения водой, газом и качественными дорогами, в этом районе решаются на должном уровне», - заявил Ж. Туймебаев.

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