Перепись 2019 года будет особенной

Последняя перепись казахстанского населения проводилась в 2009 году.

Близится очередная всеобщая перепись населения Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, перепись в Казахстане проходит каждые 10 лет. В этом году были проведены пилотные переписи в двух регионах - Бурабайском районе Акмолинской области и Аягозском районе Восточно-Казахстанской области», - сказал директор департамента статистики Астаны Кундызбек Абдрасилов на пресс-конференции в СЦК.

Как отметил спикер, основная перепись населения, проведение которой планируется в ноябре 2019 года, будет в этот раз особенной - с применением цифровых информационных инновационных технологий.

По словам Кундызбека Абдрасилова, сотрудников бюджетных организаций не будут обязывать принимать участие в переписи.

«Мы приглашаем для участия в работе переписи волонтеров и «НұрОтан». Для желающих поучаствовать в работе основной переписи населения Казахстана наши двери всегда открыты. Для этого вы можете обратиться в Департамент статистики города Астаны в 2019 году», - проинформировал он.

Спикер также отметил, что вопрос оплаты участников в настоящее время отрабатывается.

Напомним, последняя перепись казахстанского населения проводилась в 2009 году.

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