Двое детей утонули в Урале в Атырауской области

В 2018 году в регионе утонули 13 человек, большинство из них дети.

Фото : из открытых источников

В Атырауской области в реке Урал одновременно утонули двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Трагический случай произошел в Махамбетском районе. В реке Урал во время купания в необорудованном месте утонули дети 2006 и 2010 годов рождения. В поиске тел были задействованы 7 спасателей и две лодки. Тело мальчика 2006 года рождения обнаружено, поиск тела второго ребенка продолжается», - сообщил дежурный ДЧС Атырауской области. В 2018 году в регионе утонули 13 человек, большинство из них дети.

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