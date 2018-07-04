Новую школу на 600 мест открыли в Актюбинской области

В трехэтажном здании, состоящем из двух учебных блоков, созданы все условия для обучения и развития творческих способностей школьников.

В преддверии 20-летия Астаны в селе Дон Хромтауского района распахнула свои двери новая школа. Стоимость проекта – 1,4 миллиарда тенге. В церемонии открытия приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев и председатель Совета менеджеров ERG Александр Машкевич.

- Будущее любой нации и государства, в первую очередь, зависит от образованности, уровня культуры и здоровья граждан. Со дня обретения Независимости наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев делает многое именно для того, чтобы Казахстан благодаря своим умным и грамотным гражданам скорее вошел тридцатку самых развитых стран мира. Выполняя поручение Президента, в прошлом году в Актюбинской области мы открыли 15 школ. Сейчас строим 26 школ, 13 из них сдадим в эксплуатацию до конца этого года. Вдвойне радостно, что школа в селе Дон открыта накануне юбилея Астаны, а также 80-летия Донского горно-обогатительного комбината, ведь около 60 процентов экономически активного населения села – работники этого комбината. Я поздравляю каждого с этими радостными событиями, - обратился к присутствующим аким области.

Новая школа рассчитана на 600 учеников. В трехэтажном здании, состоящем из двух учебных блоков, созданы все условия для обучения и развития творческих способностей школьников. Все кабинеты оснащены Интернетом, мультимедийным оборудованием. Есть библиотека, два спортивных и актовый залы, столовая, кабинеты робототехники, химии, биологии, физики, информатики, IT и лингафонный кабинеты новейшей модификации.

Во дворе обустроены площадки для игры в футбол, баскетбол, беговая дорожка, установлены теннисные и шахматные столы.

Школа полностью соответствуют образовательным нормам и требованиям безопасности.

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