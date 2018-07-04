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Обманутые в Астане дольщики получили квартиры благодаря прокурорам

Пострадавшие от мошенников жильцы наконец получили ключи.

Фото : ---4 июля 2018, 19:20

Сегодня 119 дольщиков жилого комплекса «Аниса-1» получили ключи от своих квартир. Этого дня они ждали почти 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Застройщик в лице председателя ЖСК «Толенды» оказался мошенником, похитил вложенные средства – более 3 млрд тенге.

В защиту обманутых граждан выступила столичная прокуратура. Было возбуждено уголовное дело. В итоге председателя ЖСК Байжуманова А.С. осудили на 8 лет за мошенничество в особо крупном размере.

Параллельно велась работа по поиску и возврату похищенных денег.

По иску столичной прокуратуры в пользу обманутых дольщиков в ноябре 2017 года переданы незавершенный строительный объект «Аниса-1» и прилегающий к нему земельный участок, а также правоустанавливающая документация.

По этой причине жильцы дома выразили огромную благодарность сотрудникам столичной прокуратуры за безупречную службу и принципиальную позицию, которая позволила им завершить строительство и заселиться в собственные квартиры.


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