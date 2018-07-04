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Известный КВНщик покончил жизнь самоубийством

Умер участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов.

Фото : предоставлено Алексеем Светловым4 июля 2018, 19:22

Участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов скоропостижно скончался во Владикавказе в возрасте 34 лет. Об этом сообщил в Facebook директор театра КВН Сослан Плиев, пишет РИА Новости.

Позже он рассказал, что Алборов покончил с собой.

"Да, это самоубийство, но мы в принципе просим воздержаться от версий, пока никто ничего не знает о причинах. Правда, не знаем, почему это произошло, потому что не было никаких причин, о которых можно было бы говорить, что у него проблемы были. В общем, непонятно, почему это все случилось", — сказал Плиев.

"Пирамида" — команда КВН, сборная Северной Осетии — Алании. Выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год.

Также сборная принимала участие в фестивале в Юрмале в 2009 году и Летнем кубке в 2010-м, где выходила на сцену вместе с другой знаменитой командой "Нарты из Абхазии".


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