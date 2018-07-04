США стали больше

Стекая в океан, лава создала 555 акров (2,25 километра) новой земли.

Площадь Большого острова, крупнейшего из составляющих американский штат Гавайи, увеличилась более чем на два квадратных километра из-за стекания лавы извергающегося с мая вулкана Килауэа в океан. Об этом сообщает Геологическая служба США в Twitter-аккаунте.

«Стекая в океан, лава создала 555 акров (2,25 километра) новой земли», — отметила служба.

Как сообщает Express, из-за продолжающегося третий месяц извержения живописная бухта Капохо оказалась полностью заполнена лавой, стекшей в океан.

Профессор Открытого университета Дэвид Ротери отметил, что часть новой земли со временем рухнет в море, поэтому размер острова, вероятно, увеличится не очень сильно.

Извержение Килауэа началось 3 мая. В результате вулканической активности было уничтожено более 650 домов, было эвакуировано более двух тысяч человек.

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