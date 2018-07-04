Назарбаев подарил принцу Абу-Даби книгу о его отце

Глава Казахстана принял принца в Акорде.

В Акорде проходят переговоры в расширенном составе между Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Я очень рад вашему визиту. В вашей стране сейчас отмечается 100-летие вашего отца. Несмотря на напряженный график, вы приняли мое приглашение и прибыли сюда. Вы участвуете во всех наших праздничных мероприятиях. На Универсиаде побывал шейх Мансур. На Азиатских играх были вы. Я тоже бываю на ваших форумах в ОАЭ. Состоялся мой плодотворный визит в вашу страну. Я имел честь встречаться с вашим покойным отцом - основателем Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Заидом бен Султаном Аль Нахаяном, он был очень мудрым человеком. Мы выпустили про него книгу. Я хочу ее вручить вам», - сказал Нурсултан Назарбаев в своей приветственной речи.

Глава государства вручил высокому гостю книги и медаль к 20-летию Астаны. Президент РК отметил, что расширяются экономические связи между нашими странами, сотрудничество бизнес-структур, вырос вдвое торговый оборот. Однако есть еще много задач для дальнейшего развития взаимоотношений и укрепления связей между нашими государствами, которые необходимо реализовывать.

https://www.inform.kz/ru/nursultan-nazarbaev-podaril-princu-abu-dabi-knigu-ob-ego-otce_a3309536

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