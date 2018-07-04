В Караганде состоялся Областной форум «Астана –елімнің жүрегі, елдіктің тірегі»

Мероприятие приурочено к 20-летию столицы

Масштабное мероприятие, посвященное юбилею главного города Казахстана, прошло в карагандинском Центре бокса им. С. Сапиева. В праздновании приняли участие руководство области, соратники Главы государства, ветераны, депутаты, члены Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, молодежь, а также лучшие представители всех городов и районов.

Особым гостем форума стал заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Леонид Прокопенко. Несколькими часами ранее он принял участие в XXI сессии областной Ассамблеи народа Казахстана.

Первым участников форума со столь знаменательным событием поздравил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. В своем выступлении он отметил, что Астана, самая молодая столица XXI века в мире, являет собой достижения и успехи нашего народа, собранные в одном месте.

- Как говорит Президент: облик Астаны – это облик нации. За короткий по историческим меркам срок посреди степи вырос современный город. Он отражает мечты своих граждан и их надежды, притягивает к себе взгляды миллионов людей со всего мира. Он стал не только одним из красивейших городов. Астана превратилась в центр, где решаются вопросы глобальной безопасности. Именно здесь проходил саммит ОБСЕ. Именно Астана стала местом проведения съезда мировых и традиционных религий. За свою 20-летнюю историю наша столица также успела принять Азиаду и ЭКСПО, стать Городом мира по решению ЮНЕСКО, - напомнил глава региона о масштабных событиях, привлекших внимание мировой общественности.

Было также подчеркнуто, что этот небывалый в истории феномен стал возможен благодаря Главе государства Нурсултану Назарбаеву и труду всего казахстанского народа. Как известно, среди первостроителей Астаны немало карагандинцев. Они по-прежнему продолжают вносить вклад в облик столицы. Так, несколькими днями ранее Карагандинская область подарила столице монумент «Қазақ еліне мың алғыс» и аллею-музей под открытым небом «Улытау».

- В нем выражена признательность и особое отношение к столице всех карагандинцев. С большой радостью передаю землякам благодарность от имени Главы государства. Уверен, что в сердце каждого из вас Астана уже заняла свое место. Как сказал Глава государства, столицу строила вся страна, и радоваться должна вся страна. Пусть процветает Астана, а с ней и весь Казахстан. Мира нашему общему дому! С праздником! – сказал глава региона.

Особую признательность за этот подарок выразил Леонид Прокопенко:

- Они являются символом наших общих корней, единства. Сегодня они формируют исторический облик столицы, которая стала такой, какой мы сделали ее все вместе за эти 20 лет. В далеком 1994 году, когда принималось решение о переносе столицы, мало кто верил в реальность проекта Главы государства. Но время показало, что это стратегический проект сбылся не на 100, а на 200 процентов. И сейчас Астана является не только центром страны и точкой роста, которая стимулировала развитие всей страны. Она приобрела геополитическое значение как центр мира и согласия, - подчеркнул он.

От имени соратников Главы государства выступили его сокурсник Куаныш Омашев и генеральный директор ТОО «Караганда ГИИЗ и К*» Виктор Попов, которого по праву называют главным изыскателем столицы. Затем прозвучали поздравления ровесников столицы (со всех городов и районов области с этой целью приехали 20 парней и девушек), представителей этнокультурных объединений и трое победителей проекта «100 новых лиц Казахстана.

Вниманию присутствующих был представлен уникальный музыкальный номер - сводный ансамбль добмристов из Жезказгана, Сатпаева, Сарани, Актогайского, Жанааркинского, Каркаралинского, Осакаровского и Улытауского районов, а также учеников и преподавателей Областной специализированной музыкальной школы-интерната исполнили кюй Курмангазы «Сарыарка». Особым сюрпризом стало исполнение песни «Город мой», написанной на слова Нурсултана Абишевича Назарбаева. Специально для этого был приглашен заслуженный деятель культуры РК, ведущий солист театра «Астана опера» Сундет Байгожин.

Эльмира Шаяхметова, Караганда

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