Елеусинов прокомментировал свое высказывание о "недоступности" GGG

Казахстанский боксер-профессонал Данияр Елеусинов (2-0, 1 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал высказывания о недоступности Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО).

27-летний олимпийский чемпион считает, что его слова неверно перевели, и объяснил их истинный смысл.

- Данияр, недавно ты дал интервью американским СМИ и сказал, что Головкин отстранился. Возможно, ты был неправильно понят?

- Меня люди многие неправильно поняли. Я никогда не мог плохо высказаться о Геннадии. На самом деле... Например, про олимпийского чемпиона. Начали говорить, что теперь стали больше уважать, чем Головкина. Я таких слов вообще не говорил. Я сказал, что у нас в стране олимпийских чемпионов должным образом встречают после Игр. Уважают. Олимпийские чемпионы у нас считаются очень уважаемыми людьми.

Ведь все смотрят Игры. Я не говорю про себя. Я тоже когда-то смотрел на Артаева и Сапиева. Или Ермахана Ибраимова. На Саттарханова. Я всегда удивлялся и восхищался ими. А то, что он (Головкин - прим. Vesti.kz) хуже, я такого никогда не говорил.

- Там такая фраза звучит, что Головкин отстранился и недоступен...

- Они неправильно перевели. Я сказал, что для многих сейчас Головкин, как суперзвезда, недосягаем. Недоступен и для многих казахстанцев. Потому что он всегда за рубежом. Вот такое я сказал. И это так по факту.