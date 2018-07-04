Гигантский телескоп впервые заснял рождение планеты

Новая планета появилась из облака пыли и обломков на расстоянии 370 световых лет от Земли.

Новая планета появилась из облака пыли и обломков на расстоянии 370 световых лет от Земли, пишет "Моя планета".

Планетарный малыш совсем не похож на милых детей, что мы знаем. Это газовый гигант тяжелее Юпитера с температурой выше 1000 °С — горячее, чем любая планета в Солнечной системе. Мириам Кепплер из Института Макса Планка в Гейдельберге говорит: «Эта фотография подтверждает наши представления о формировании планет. Благодаря таким открытиям мы больше узнаем о нашей собственной истории».

Euronews также приводит слова профессора Хизер Кнутсон из Пасадены: «Мы впервые наблюдаем планету внутри газового диска вокруг молодой звезды. Такие планеты формируются миллионы лет, до этого они были скрыты от нас газовым облаком». Снимок был сделан специальным инструментом для распознавания планет, установленным в пустыне Атакама. Для устранения яркого свечения звезд были использованы специальные алгоритмы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!