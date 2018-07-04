Назван новый главный тренер «Атырау»

Российский специалист Виктор Кумыков станет новым главным тренером «Атырау», передает Prosports.kz.

Ожидается, что представление специалиста в качестве рулевого «нефтяников» состоится 5 июля.

Ранее Кумыков уже работал в Казахстане, возглавляя «Есиль», «Елимай», «Кайсар», «Шахтер» и «Ордабасы».

Специалист является двукратным чемпионом Казахстана, обладателем Кубка и Суперкубка страны во главе карагандинского «Шахтера». Также Кумыков трижды признавался тренером года в Казахстане.

Также Кумыков в сезоне 2013-14 впервые в истории казахстанского футбола вывел местный клуб («Шахтер») в групповой этап Лиги Европы УЕФА.