Назван новый главный тренер «Атырау»
4 июля 2018, 22:08
Клуб возглавит российский специалист.
Российский специалист Виктор Кумыков станет новым главным тренером «Атырау», передает Prosports.kz.
Ожидается, что представление специалиста в качестве рулевого «нефтяников» состоится 5 июля.
Ранее Кумыков уже работал в Казахстане, возглавляя «Есиль», «Елимай», «Кайсар», «Шахтер» и «Ордабасы».
Специалист является двукратным чемпионом Казахстана, обладателем Кубка и Суперкубка страны во главе карагандинского «Шахтера». Также Кумыков трижды признавался тренером года в Казахстане.
Также Кумыков в сезоне 2013-14 впервые в истории казахстанского футбола вывел местный клуб («Шахтер») в групповой этап Лиги Европы УЕФА.
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