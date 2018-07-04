В пригороде Актау столкнулись пять машин
Происшествие случилось на автодороге, напротив битумного завода.
Фото : lada.kz4 июля 2018, 22:46
В пригороде Актау 4 июля, примерно в 17:00, произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».
Как рассказали очевидцы происшествия, водитель автомашины Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, тем самым спровоцировал столкновение пяти машин. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat, Daewoo Nexia, ГАЗель, КамАЗ и Lexus.
На месте аварии работают сотрудники полиции.
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