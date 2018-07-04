В Сарыагаше горел санаторий

Общая площадь составила более 800 квадратных метров.

4 июля в городе Сарыагаше загорелись три номера в четырехэтажном санатории, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

ЧП произошло в 18.54: в санатории АО «Арман» по улице Келес села Коктерек произошло загорание в трех номерах. Пожар начался на втором этаже, затем огонь перекинулся на 3, 4 этаж и перешел на крышу.

Расстояние от пожарной части к месту вызова составляет 4 км. Прибытие первого подразделения с ОП-25 к месту пожара в 19 часов 00 минут.

Общая площадь пожара составила 832 кв. м. Пожар локализован в 20-00 и ликвидирован в 21-15. Жертв и пострадавших нет, эвакуировано 124 человека.

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