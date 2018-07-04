В Мексике отметили 20-летие Астаны

Посол Казахстана Андриан Елемесов ознакомил присутствующих с основными вехами становления молодой столицы.

В новом здании Посольства Казахстана состоялся прием в честь 20-летия Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие более 200 представителей государственных органов Мексики, бизнес-кругов, деятелей культуры, политического истэблишмента и казахской диаспоры.

В приветственной речи Посол Казахстана Андриан Елемесов ознакомил присутствующих с основными вехами становления молодой столицы, возрастающей ролью Астаны в мировой политике, последними достижениями общепризнанной переговорной площадки по основным вопросам политической и экономической мировой повестки дня.

Гости мероприятия ознакомились с достижениями и перспективами Казахстана, благоприятной инвестиционной политикой, основными направлениями стратегических государственных программ и международными инициативами страны.

Генеральный директор департамента Министерства иностранных дел Хорхэ Альварес Фуэнтес выступил с поздравительной речью от имени Главы внешнеполитического ведомства Мексики, в ходе которой был подчеркнут возрастающий потенциал Казахстана в качестве регионального лидера, а также роль страны в качестве медиатора на международной арене и успешные экономические преобразования. Также мексиканский дипломат поделился своими яркими впечатлениями от посещения Астаны в рамках ЭКСПО-2017.

Вместе с тем, гостям был представлен фильм об Астане и блюда национальной казахской кухни.

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