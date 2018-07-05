Жители нескольких микрорайонов Алматы остались без света

Без света остались жители микрорайонов №10, 11, 12, «Орбита-1», «Орбита-3>>, «Орбита-4», Акжар, Алгабас, Таусамалы, Калкаман, Достык, Шугыла, Таугуль.

Несколько микрорайонов Алматы остались без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ТОО «АлматыЭнергоСбыт», произошло аварийное отключение на высоковольтной линии 110 киловольт.

«В связи с аварией отключены несколько районов Алматы. На месте работает бригада, которая пытается восстановить все. Сколько времени это займет, пока неизвестно. Все зависит от сложности аварии», - сообщили в ведомстве.

Без света остались жители микрорайонов №10, 11, 12, «Орбита-1», «Орбита-3>>, «Орбита-4», Акжар, Алгабас, Таусамалы, Калкаман, Достык, Шугыла, Таугуль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!