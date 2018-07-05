Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Евровидение-2019 под угрозой из-за обвинений в плагиате

В последнем конкурсе победил Израиль, но теперь место проведения конкурса под вопросом.

Фото : © AFP 2018 / Francisco Leong5 июля 2018, 00:46

Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай в плагиате, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Walla.

Представители организации направили предупредительное письмо авторам песни "Toy" Дорону Медали и Ставу Бегеру. Отмечается, что исполненная Барзилай композиция является плагиатом на композицию "Seven Nation Army" группы The White Stripes.

Издание подчеркивает, что подобное обвинение ставит под угрозу проведение Евровидения-2019 в Израиле. Согласно правилам конкурса, все композиции должны быть оригинальными, а в случае плагиата победителя дисквалифицируют.

Тем не менее большинство опрошенных Walla юристов полагают, что две стороны придут к компромиссу, а Universal начнет получать часть прибыли от песни.

В 2018 году в Евровидении победила представительница Израиля Нетта Барзилай. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль проведет следующий конкурс в Иерусалиме. Организаторы Евровидения в ответ рекомендовали выбрать для проведения любой другой город, чтобы "не вызывать политических или иных споров".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты