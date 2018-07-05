В Атырау огонь из ночного клуба перекинулся на отель

Теперь горит девятиэтажный «Ак Жайык».

В Атырау, где два часа назад загорелся ночной клуб, огонь перекинулся на первый этаж 9-этажного отеля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

Попытки пожарных локализовать огонь в ночном клубе успехом не увенчались. Огонь продолжает распространяться и уже перекинулся на первый этаж гостиницы.

К месту ЧП продолжают прибывать пожарные расчеты и машины скорой помощи. Информации о пострадавших, есть ли люди в горящем здании, пока нет.

По информации пресс-службы городского акимата, сообщение о возгорании гостиницы Ак-Жайык поступило в 21.40, сообщает Zakon.kz. Площадь пожара на момент начала составляла около 200 кв. метров.

Очагом возгорания предварительно явилось кафе на 1 этаже гостиницы, в настоящее время в тушении пожара задействованы 40 сотрудников и 8 спецтехники, жертв пострадавших по предварительной информации нет.

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