МИД: Казахстанцев в Москве не задерживали по секс-инциденту с колумбийкой

Распространяемые в соцсетях "документы" о задержании казахстанца нельзя считать доказательством.

Распространенные в ряде СМИ сведения о том, что казахстанцы представились японцами, чтобы склонить к половому акту колумбийку, прокомментировали Sputnik в министерстве иностранных дел Казахстана.

Несколько изданий написали о том, что жительница Колумбии, прибывшая в Россию на чемпионат мира по футболу, согласилась на секс с двумя мужчинами, представившимися японцам. Однако увидев, что ее снимают на видео, была раздосадована и попросила удались запись. Не доверяя малознакомым приятелям, девушка обратилась в полицию. Как сообщали СМИ, стражи правопорядка нашли одного из указанных мужчин, который оказался гражданином Казахстана.

К новости также были приложены фотографии документа, якобы доказывающего то, что по поданному колумбийкой заявлению был задержан житель Жезказгана.

"Новость эта не подтверждается. Штаб по обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу города Москвы не подтверждает такой информации, задержанных казахстанцев нет. Но есть ли такое дело, мы не знаем", — сообщили Sputnik в МИД.

При этом в ведомстве добавили, что документы, распространяемые в Сети, не могут быть доказательством, так как не содержат опознавательных штампов или печатей.

Похожий случай обсуждался ранее в соцсетях. Тогда "героями" якобы стали армяне из Пятигорска, назвавшие себя аргентинскими фанатами. "Справки о розыскных мероприятиях", опубликованные в постах, идентичны, заменены лишь главные действующие лица.

В МИД Казахстана предположили, что распространяемая информация не более, чем шутка.

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