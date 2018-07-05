Наставник «Канело» оскорбил тренера Головкина

Рейносо в нелицеприятной форме высказывался о Санчесе, обещая заткнуть его.

Тренер Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Хосе Рейносо нелестно отозвался о наставнике Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО)Абеле Санчесе, сообщает Sports.kz.

— Этот человек говорит, говорит и говорит. Но это то, что ему нравится, так что мы должны позволить ему поговорить. В моем городе говорят, что ослы глупы, чтобы знали, что они есть. Потому что если нет, то никто о них не узнает — так и здесь. Абель говорит, чтобы все знали, что он есть. Люди, которые провоцируют тебя, — как ослы. Хуже, что если ты не обращаешь на них внимания, то ты один из них, — заявил Рейносо.

Напомним, во время удаленной пресс-конференции «Чепо» Рейносо также в нелицеприятной форме высказывался о Санчесе, обещая «заткнуть» его.





