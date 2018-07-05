Пять костанайцев задержали по подозрению в наркоторговле

Подозреваемые на протяжении трёх месяцев занимались оборотом наркотиков в областном центре.

По подозрению в наркоторговле задержаны пять костанайцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Подозреваемые на протяжении трёх месяцев занимались оборотом наркотиков в областном центре. Во время обыска квартир жителей Костаная стражи порядка изъято более 5 килограммов наркотиков.

«У подозреваемых было изъято 2 килограмма 892 грамма марихуаны и 2 килограмма 758 граммов гашиша. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в крупном размере», — отметила старший оперуполномоченный УБН ДВД Костанайской области Айгуль Ерадилова.

Всего выявлено 73 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Общий вес наркотиков, изъятых полицейскими в период оперативно-профилактического мероприятия, составил 8 килограммов 846 граммов. Изъято также 22 грамма героина, 4 килограмма марихуаны и 2 килограмма 758 граммов гашиша.

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