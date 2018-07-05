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В Мангистау грабителя, устроившего поджог, осудили на 17 лет

Вор попал в дом, разбив окно.

Фото : inform.kz5 июля 2018, 06:58

В Мангистау вынесено решение суда в отношении преступника, который ограбил и убил женщину, а затем ее поджег, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы уголовного суда Мангистауской области, вор попал в дом, разбив окно. Он сразу же стал искать ценные вещи и деньги. Хозяйка дома проснулась от шума. Увидев женщину, он резко бросается в ее сторону и несколько раз вонзает в нее нож. Забрав 100 тысяч тенге, поджигает дом и покидает место преступления.

В отношении подсудимого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РК. В частности, по статье 99 - Убийство, статье 188 - Воровство, по статье 287 - Незаконное владение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Преступнику вынесено решение - 17 лет лишения свободы.


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