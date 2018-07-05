Ученые впервые отследили волка, сбежавшего из Чернобыльской зоны отчуждения

Это первый известный науке случай, когда животное отдалилось от зоны отчуждения на столь значительное расстояние.

Животные из зоны отчуждения начинают понемногу расширять свой ареал обитания. Молодого самца серого волка недавно засекли на расстоянии 369 километров от логова в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО), пишет РИА Новости.

Данные о передвижениях животного были собраны в ходе исследования, проведенного группой ученых. Они использовали специальные GPS-ошейники, надетые на 14 волков. При помощи навигационной аппаратуры ученым удалось отследить, как один из зверей проделал долгий путь из зоны отчуждения, держась густых лесов и пахотных земель. Другие 13 волков зону отчуждения практически не покидали.

Это первый известный науке случай, когда животное отдалилось от зоны отчуждения на столь значительное расстояние. И это, как отмечается, знак, как далеко радиоактивные популяции, чей генофонд мутировал вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, могут распространиться в будущем.

"Теперь, когда мы знаем доподлинно, что из зоны отчуждения сбежал, по крайней мере, один целеустремленный волк, перемещение животных за пределами ЧЗО будет отслеживаться более пристально", — рассказал глава команды исследователей Майкл Бирн.

Он также заверил, что у волков, за которым следила его команда, было по четыре лапы, по два глаза и по одному хвосту — и ни один из них не светился зеленым, однако исчерпывающих данных о том, как их генофонд отличается от других популяций, у ученых не имеется.

По словам Бирна, ученые теперь смогут узнать больше не только о влиянии ядерных осадков на флору и фауну, но и о том, как генетические мутации распространяются в обширных популяциях.

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