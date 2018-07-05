Японцам рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
В юго-западных районах Японии, первыми принявших на себя удар стихии, погиб один человек, пострадали 20.
Фото : © AFP 2018 / Toru Yamanaka5 июля 2018, 08:08
Более 21 тысячи жителей города Ибараки в японской префектуре Осака получили рекомендации эвакуироваться, сообщает РИА Новости.
Решение властей вызвано возросшей опасностью оползней из-за ливневых дождей, которые, в свою очередь, вызваны влиянием прошедшего над западным побережьем Японии тайфуна "Прапирун".
Более 100 тысяч человек в городе Кобе получили рекомендации подготовиться к эвакуации из-за дождей.
Ранее сообщалось, что в юго-западных районах Японии, первыми принявших на себя удар стихии, погиб один человек, пострадали 20.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926739-c1a69249e8ef15db4c0f9981cbcff5fe
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...