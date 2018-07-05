В Актобе отец принял роды на ступеньках в подъезде

Роды были стремительными, шею малыша обмотала пуповина, но отец не растерялся и смог спасти жизнь ребёнка.

Связист Аян Улан в два часа ночи принимал роды у своей жены прямо на лестничном пролёте в подъезде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Диапазон».

Роды были стремительными, шею малыша обмотала пуповина, но отец не растерялся и смог спасти жизнь ребёнка.

Ночью у беременной жены Аяна Улана начались схватки, пара решила срочно ехать в больницу. Они уже вызвали такси, взяли одеяло и все необходимое. Но, похоже, малыш не хотел ждать ни минуты и появился на свет прямо на лестничном пролете.

– Она спускалась по лестнице, и тут все началось, – вспоминает Аян Улан, показывая корреспонденту «Диапазона» место события, подъезд дома №43 на ул. Айтеке би. – Положил красавицу на корпешку, она была в панике. Я просил ее успокоиться. Повторял только: «Дыши! Тужься!». Она родила, когда потужилась в третий раз. Но ребенок не заплакал. Оказалось, пуповина обмоталась вокруг его шеи. Я размотал ее, и тут он заплакал. От шока позвонил на «101», в пожарную службу. И только потом в скорую помощь. Быстро приехали, они через 2 минуты уже тут были. Было очень страшно, но свой страх я спрятал. Медицин­ского образования у меня нет, я связист. Хотелось бы поблагодарить врачей и 12-ю бригаду скорой помощи: Надежду Филиппову, фельдшера Маматова и водителя Болатхана Жиенбаева.

Сразу после родов карета скорой помощи забрала мать и ребенка. Сейчас они уже дома, в кругу родных и близких.

– В это время его родители спали, – рассказывает тетя Аяна Балзипа. – Он не стал их будить, никого трогать. Действовал быстро. Родители же его думали, что он просто вышел в подъезд, когда услышали шорох. А когда его отец вышел посмотреть, увидел врача и новорожденного ребенка. Это героический поступок, он не растерялся, роды принял сам.

Младенцу еще нет 40 дней, поэтому имя его не раскрывают. Это второй ребенок в семье Аяна Улана.

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