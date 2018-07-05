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Нурсултан Назарбаев рассказал, почему стал успешным

Фрагмент интервью с президентом опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram.

Фото : Алау ТВ5 июля 2018, 08:57

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился своим секретом успеха, сообщает Zakon.kz.

Фрагмент интервью с президентом опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram.

"Село — разделенное большой рекой, мы жили там. Но чудесное отличие было в том, что это было предгорье Алатау. Я родился среди гор. Каждый день я видел вершины. У казахов есть: кто родился, глядя на вершину, тот на вершину и стремится. Наверно, не случайно, это было", — поделился глава Казахстана.


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