Нурсултан Назарбаев рассказал, почему стал успешным

Фрагмент интервью с президентом опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram.

Фото : Алау ТВ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился своим секретом успеха, сообщает Zakon.kz. Фрагмент интервью с президентом опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram. "Село — разделенное большой рекой, мы жили там. Но чудесное отличие было в том, что это было предгорье Алатау. Я родился среди гор. Каждый день я видел вершины. У казахов есть: кто родился, глядя на вершину, тот на вершину и стремится. Наверно, не случайно, это было", — поделился глава Казахстана.

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