В Украине женщина пыталась продать сына, чтобы приобрести жилье

Женщина была ранее судима и вела асоциальный образ жизни.

В Херсонской области задержали женщину, которая пыталась более чем за 500 тысяч рублей (более 2,5 млн тенге) продать своего трехмесячного сына, чтобы приобрести дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

"Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне", — говорится в сообщении.

По информации полиции, женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен (более 2,5 млн тенге).

Известно, что женщина была ранее судима и вела асоциальный образ жизни. По ее словам, на полученные деньги она хотела приобрести дом.

По этому факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека"). Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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