Полицейские ищут человека, опубликовавшего видео нападения педофила на ребенка в Шымкенте

Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские Шымкента разыскивают человека, который опубликовал видео нападения педофила на мальчика в подъезде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Они уже возбудили уголовное дело, и, согласно закону о персональных данных, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Такое же наказание могут понести все, кто продолжает рассылать кадры насилия над ребенком.

"Прошу и требую от всех граждан соблюдать закон и предупреждаю всех граждан об уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение закона о персональных данных и их защите способом выкладывания медиаматериалов в разные социальные сети, которые сейчас широко распространены. За нарушение данного закона предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до семи лет", - сказал зам. начальника следственного управления ДВД ТО Мурат Ермеков.

Нападение произошло 1 июля. 33-летний мужчина напал на 11-летнего мальчика. Спасла ребенка соседка, услышавшая его крик. Полицейские задержали насильника. По словам бабушки, ребенок постепенно приходит в себя, но о моменте нападения по-прежнему не помнит. Однако его состоянию могут серьезно навредить расспросы о случившемся. Ведь на кадрах с камер наблюдения знакомые люди его узнают.

"Каждый день звонят, продолжается. Вот только вчера позвонили из Кореи знакомые с ужасом. Скоро ребенку в школу, я прошу, чтобы удалили, не распространяли", - рассказывает бабушка пострадавшего мальчика.

К любому видео нужно относиться с осторожностью. Часто информация может сыграть обратную роль и навредить. Особенно если на кадрах дети. Мы призываем казахстанцев прекратить рассылку видео с пострадавшим ребенком. К сожалению, насилие над детьми – это горькая реальность, и никто от таких случаев не застрахован.

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