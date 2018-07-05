На 12 миллионов тенге пополнены счета детей-сирот Актюбинской области

Усилена работа по обеспечению жильем детей сирот и оставшихся без попечения родителей.

В Актюбинской области продолжается реализация проекта «Бақытты бала», сообщает пресс-служба акима области.

В его рамках принимаются беспрецедентные меры по поддержке детства и развитию детей. В том числе усилена работа по обеспечению жильем детей сирот и оставшихся без попечения родителей. С этой целью с начала года сберегательные счета детей в ЖССБК пополнены на 71,2 миллиона тенге. 30 сирот уже получили собственное жилье.

В среду, 4 июля, в честь празднования 20-летия Астаны и 80-летия Донского горно-обогатительного комбината еще 12 миллионов тенге были перечислены на счета 8 детей, проживающих с опекунами в Хромтауском районе.

Сертификаты детям вручили аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и председатель Совета менеджеров ERG Александр Машкевич.

- Наше будущее – это дети. В любом обществе, в любом государстве им уделяется большое внимание. За 27 лет Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев сделал все для того, чтобы юные казахстанцы получали достойное образование, не отставали по уровню культуры, знаний, здоровья от своих сверстников из других развитых стран. Открытие Назарбаев интеллектуальных школ, Назарбаев университета, программа «Болашақ» - это все для наших детей,- отметил в поздравительной речи аким области.

Бердыбек Сапарбаев также поблагодарил ERG в лице Александра Машкевича за социальную ответственность. Он напомнил, что в прошлом году за счет средств АО «ТНК «Казхром» в Актобе впервые была возведена Академия творчества, различные секции и кружки которой сегодня посещают около 7 тысяч актюбинских ребят.

После этого глава региона и председатель Совета менеджеров «Евразийской группы» приняли участие в открытии реконструированной аллеи «Горняк». Особым украшением аллеи стали два обновленных фонтана. Работы стоимостью 42,9 миллиона тенге выполнены в рамках акции «Туған жерге тағзым».

- Я очень рад сегодня здесь быть по многим причинам, во-первых, в связи с тем, что мы отмечаем 20-летие столицы Астаны и 80-летие Донского ГОКа – предприятия, обеспечивающего хромовой рудой практически весь мир. Посмотрите, как меняется и крепнет страна, как меняется Актюбинская область, как меняется Хромтау. Спасибо нашему Елбасы, все эти перемены происходят благодаря тому, что он ведет страну вперед, - подчеркнул Александр Машкевич в ходе торжественной церемонии открытия аллеи. - Вспоминаю, как 24 года назад я впервые приехал в Хромтау. Это был другой город. А сегодня мы сдали новый 120 квартирный дом в Хромтау, были на открытии новой школы в поселке Дон, и хочу сказать, что раньше, когда мы учились, таких школ даже в лучших районах столицы Алматы не было, - продолжил председатель Совета менеджеров ERG.

Здесь же на аллее Бердыбек Сапарбаев и Александр Машкевич осмотрели выставку детских рисунков «Бақытты бала». Юные художники из числа детей сотрудников ДГОКа представили более 30 картин.

Кроме того, в ходе поездки в Хромтауский район аким области и председатель Совета менеджеров ERG ознакомились с ходом строительства бытового корпуса центрального стадиона «Горняк». Строительные работы финансирует Донской ГОК.

Также в рамках меморандума о социальной ответственности между акиматом области и «Евразийской группой» в этом году будет значительно модернизирован и сам стадион «Горняк». В ходе капитального ремонта на стадионе уложат современное искусственное покрытие для футбола, установят звуковую систему и Led-экраны. На эти цели в 2018 году будет направлено 200 млн тенге. Благодаря реализации этих проектов футбольная команда первой лиги «Актобе-Жас» получит собственную полноценную тренировочную базу.

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