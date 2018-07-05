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В двух районах Алматы отключат горячую воду

Временные ограничения необходимы для запланированного ремонта тепловых сетей.

Фото : myslo.ru5 июля 2018, 10:03

В Медеуском и Бостандыкском районе Алматы часть домов временно отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

Как говорится в сообщении, с 9.00 9 июля до 18.00 10 июля 2018 года часть зданий, расположенных в контуре улиц Тимирязева - Маркова – Шашкина – Аль-Фараби – Достык, а также в микрорайонах «Самал-1», «Самал-2» и «Самал-3» отключат от горячего водоснабжения.

"Временные ограничения по коммунальной услуге необходимы для запланированного ремонта тепловых сетей, проводимого в межотопительный период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!", - отмечается в пресс-релизе.


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